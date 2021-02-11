Лукашенко прокомментировал письмо ЕС цитатой из киноклассики

Письмо из ЕС, которое пришло в Минск, несколько удивило президента Белоруссии Александра Лукашенко. Брюссель просил белорусские власти о совместном обсуждении действий по борьбе с пандемией, но в ответ получил цитату из советской киноклассики.

О том, что он думает по поводу предложений ЕС, Александр Лукашенко рассказал на открытии Всебелорусского народного собрания. Президент подчеркнул: стране нужны деньги.

"Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей. Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией. Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, огромные деньги были выделены на лечение инфицированных коронавирусом. Если готовы — пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально", — рассказал Лукашенко, удачно изменив цитату из фильма "Москва слезам не верит".

Лукашенко отметил, что в письме его назвали президентом Белоруссии, хотя ранее говорили о нелегитимности.