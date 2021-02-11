Письмо из ЕС, которое пришло в Минск, несколько удивило президента Белоруссии Александра Лукашенко. Брюссель просил белорусские власти о совместном обсуждении действий по борьбе с пандемией, но в ответ получил цитату из советской киноклассики.
О том, что он думает по поводу предложений ЕС, Александр Лукашенко рассказал на открытии Всебелорусского народного собрания. Президент подчеркнул: стране нужны деньги.
"Недавно я получил письмо от некоторых западных деятелей. Это из Евросоюза пришли предложения нам, они очень выгодны, обсудить вопросы с пандемией.
Белоруссии требуется помощь на дальнейшее развитие здравоохранения, огромные деньги были выделены на лечение инфицированных коронавирусом.
Если готовы — пожалуйста, помогите нам в этом плане. Как у нас говорят, не учите нас жить, а помогите материально", — рассказал Лукашенко, удачно изменив цитату из фильма "Москва слезам не верит".
Лукашенко отметил, что в письме его назвали президентом Белоруссии, хотя ранее говорили о нелегитимности.
"Читаю и думаю: а где же правда? Ну хотя бы написали экс-президенту, бывшему или вообще белорусскому народу адресовали. Но, тем не менее, я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", — резюмировал Лукашенко.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.