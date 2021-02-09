Главы стран Вышеградской группы планируют обсудить визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Совершенно точно господа президенты во время саммита будут дискутировать о восточной политике, будут дискутировать о том, что делается у наших границ, в Белоруссии, а также в России. Конечно, фрагментом этой дискуссии будет визит высокого представителя Жозепа Борреля, который, мне кажется, большинство комментаторов оценивает очень негативно", — отметил политик.