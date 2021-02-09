Депутат Рады раскрыл причины "нелюбви" Зеленского к "Спутнику V"

О том, почему Владимир Зеленский так рьяно "защищает" страну от российских вакцин, рассказал депутат Верховной рады Юрий Бойко. По его мнению, президент просто боится обвинений от "внешних управляющих".

Свою точку зрения сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) высказал, выступая на канале НСН.

"Это потому, что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошёл навстречу Москве", — отметил Бойко.

Депутат уточнил, что его блок — за использование вакцины из России в том случае, если её исследуют и признают эффективной. Сам Бойко прививку пока не сделал, поскольку опасается обвинений в "привилегированности".

Интересно, что ранее власти Украины снова проигнорировали данные от известного международного издания Lancet. Эксперты издания признали российскую вакцину эффективной на 91,6%.