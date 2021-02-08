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Захарова разъяснила для Зеленского "кроличий" вопрос

Политика

Слова Владимира Зеленского о российских вакцинах, кроликах и экспериментах прокомментировали в российском МИД.

Захарова разъяснила для Зеленского "кроличий" вопрос

Напомним, что ранее Владимир Зеленский попробовал ещё раз объяснить, почему же Киев не закупает "Спутник V". Оказалось, что российская вакцина не сопровождается достоверной статистикой, и, по мнению Киева, закупки подобного "продукта" выглядят как попытка эксперимента на гражданах, которые, конечно же, "не подопытные кролики".

"На кроликах экспериментируют меньше", — ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова через Facebook.

Также остаётся загадкой, какие же данные нужны властям Украины: совсем недавно вышли итоговые результаты по третьей фазе испытаний "Спутника V" в клинических условиях. Эксперты уверены: вакцина эффективна на 91,6%, при этом весьма безопасна.

Киев, однако, предпочитает закупать "проверенные" вакцины: пока власти рассказывают о 12 млн доз от AstraZeneca и Novavax.

Автор: Константин Шапров
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