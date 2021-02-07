Высылка трёх европейских дипломатов с территории России была "вынужденной мерой". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, – высылка дипломатов из трех европейских стран", - отметила дипломат.
По её словам, европейские дипломаты, которых выдворили из России, принимали участие в несанкционированных акциях протеста.
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