Захарова объяснила высылку европейских дипломатов из России

Высылка трёх европейских дипломатов с территории России была "вынужденной мерой". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"К сожалению, были вынуждены применять меры, которые нас просто вынудили принять, – высылка дипломатов из трех европейских стран", - отметила дипломат.

По её словам, европейские дипломаты, которых выдворили из России, принимали участие в несанкционированных акциях протеста.