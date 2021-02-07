Киев выступает против "обеления" проекта "Северный поток-2", а также против искажения истории о "нацистской оккупации".

С таким заявлением выступил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник, раскритиковав президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали в Украине откровенное удивление и настоящий шок. Ведь таким образом, по существу, подхватывается десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив о том, что якобы

Германия должна нести свою историческую ответственность и искупить свою вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией", — пояснил украинский дипломат.