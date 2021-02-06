Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике

Эксперты самых разных взглядов сходятся в том, что Запад попытается сделать из Юлии Навальной вторую Светлану Тихановскую. Слишком уж сходны методы.

Сама Светлана Тихановская уже как бы "ненавязчиво" подсказала своей российской "сестре по несчастью" мысль занять место мужа. "Президент Белоруссии в Литве" обратилась к Юлии Навальной в интервью для AFP.

"Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, жёнам, остаётся только встать на их место и поддерживать их", — призвала Тихановская к действию Навальную.

Сравнив себя и Юлию, Светлана нашла много общего и призвала жену осуждённого блогера "держаться, бороться и верить". А самое главное — стать новым лицом протестного движения взамен выбывшего из политики мужа.

"Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев… В общем, приём не нов сам по себе… Вместо того, чтобы поправить и заставить своих мужей державе и народу служить, они обслуживают чужие разведки", — прокомментировал положение дел лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости.

Ничто не мешает Западу попытаться осуществить в России сценарий, репетиция которого происходила в прошлом году в Белоруссии, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров:

"Технологии цветных революций понятны. Обновляются инструменты влияния, подходы в формировании общественного мнения, доставка информации, сам контент, но это всё те же технологии".

Политолог Александр Сосновский, одним из первых предположивший развитие подобного сценария — просто ужаснулся: