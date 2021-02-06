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Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике

Мир » Европа

Эксперты самых разных взглядов сходятся в том, что Запад попытается сделать из Юлии Навальной вторую Светлану Тихановскую. Слишком уж сходны методы.

Тихановская призвала Навальную занять место мужа в политике

Сама Светлана Тихановская уже как бы "ненавязчиво" подсказала своей российской "сестре по несчастью" мысль занять место мужа. "Президент Белоруссии в Литве" обратилась к Юлии Навальной в интервью для AFP.

"Когда власти сажают наших мужей в тюрьму за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, жёнам, остаётся только встать на их место и поддерживать их", — призвала Тихановская к действию Навальную.

Сравнив себя и Юлию, Светлана нашла много общего и призвала жену осуждённого блогера "держаться, бороться и верить". А самое главное — стать новым лицом протестного движения взамен выбывшего из политики мужа.

"Я не удивлюсь, если это будет так, потому что это давно отработанный нашими противниками пример. Привыкли нам навязывать своих героев… В общем, приём не нов сам по себе… Вместо того, чтобы поправить и заставить своих мужей державе и народу служить, они обслуживают чужие разведки", — прокомментировал положение дел лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости.

Ничто не мешает Западу попытаться осуществить в России сценарий, репетиция которого происходила в прошлом году в Белоруссии, считает член комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров:

"Технологии цветных революций понятны. Обновляются инструменты влияния, подходы в формировании общественного мнения, доставка информации, сам контент, но это всё те же технологии".

Политолог Александр Сосновский, одним из первых предположивший развитие подобного сценария — просто ужаснулся:

"Зачем мы им рассказали, что они будут делать? Зачем, зачем?"

Автор: Людмила Черткова
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