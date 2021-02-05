Немецкий эксперт оценил антироссийские санкции: "Ухудшили почти всё"

Санкции, которыми Запад в последнее время так любит "побаловать" Россию, уже не оказывают практически никакого эффекта. Более того — те из них, которые действуют, могут лишь на короткий срок унять "санкционные амбиции" западных политиков.

Комментарий касательно санкций против нашей страны дал глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек.

"Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти всё", — заявил он на радио Deutschlandfunk.

Диалог Москвы и Брюсселя будет продуктивным и конструктивным только в формате "на равных", а если России надоест поведение ЕС, блок может оказаться "в полном одиночестве", — предупредил Платцек. И тогда ЕС будет намного сложнее решать как накопившиеся, так и грядущие проблемы.

Напомним, что ранее в Германии окончательно решили достроить "СП-2", игнорируя возможные санкции США.