Германия отказала Франции в заморозке СП-2

В ответ на предложение Франции остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за ареста в России блогера Навального, Германия заявила, что планирует завершить этот проект.
"Позиция немецкого правительства не изменилась в последние дни", — заявила заместитель пресс-секретаря правительства Мартина Фиец в ответ на призыв госсекретаря Франции по делам Европы Клемана Бона (об этом подробнее - здесь).
Напомним, что примерно 40% газа, используемого Европой, поступает из России. Причем эта доля, по данным Газпрома, растёт сейчас из-за холодов. "Северный поток-2" позволит осуществлять транзит этого газа непосредственно в Европу, минуя Украину.
Еще до задержания Навального и последующих протестов в России против строительства газопровода резко выступили США, а Вашингтон ввел санкции против проекта и предложил сжиженный природный газ американского производства (СПГ) в качестве собственной более дорогой альтернативы.
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