СМИ США: американские "санкционные резервы" подходят к концу

Неожиданные новости из США: по мнению авторитетного издания The New York Times, команда Джо Байдена не имеет особых "резервов" в плане санкций против России. Другими словами — санкционный "ресурс" близок к концу.

В издании уточняют, что ранее команда Байдена делала заявления касательно событий в Мьянме (госпереворот) и в России (дело Навального). В обоих случаях не обошлось без упоминания санкций.

"[Однако] ключевые помощники Байдена признавали: США в значительной мере израсходовали ресурс санкций. В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом", — приводят данные в NYT.

Журналисты уверены, что если отследить динамику хотя бы за последние пару лет, то можно увидеть: санкции становятся всё менее "грозными" и не помогают добиться желаемого эффекта.