Неожиданные новости из США: по мнению авторитетного издания The New York Times, команда Джо Байдена не имеет особых "резервов" в плане санкций против России. Другими словами — санкционный "ресурс" близок к концу.
В издании уточняют, что ранее команда Байдена делала заявления касательно событий в Мьянме (госпереворот) и в России (дело Навального). В обоих случаях не обошлось без упоминания санкций.
"[Однако] ключевые помощники Байдена признавали: США в значительной мере израсходовали ресурс санкций.
В значительно различающихся случаях с Мьянмой и Россией Байдену предстоит узнать, что накопившаяся за годы усталость от санкций, усугубившаяся при администрации Трампа, а также уменьшение американского влияния сделают выполнение обещаний значительно более трудным, чем в то время, когда он был вице-президентом", — приводят данные в NYT.
Журналисты уверены, что если отследить динамику хотя бы за последние пару лет, то можно увидеть: санкции становятся всё менее "грозными" и не помогают добиться желаемого эффекта.
"Следует помнить, что президенты часто обращаются к ним, поскольку всё другое кажется слишком дорогим", — прокомментировал для издания постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.