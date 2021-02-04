В США переименуют военные корабли, которые имеют "расистские" названия

Военно-морской флот США должен переименовать военные корабли и другие активы, которые имеют расистские коннотации, в рамках модернизации для поощрения разнообразия.

Такую рекомендацию дала командованию целевая группа, формирующая политику ВМ США.

"Некоторые названия кораблей Военно-морского флота были выделены Конгрессом и средствами массовой информации для связи с Конфедеративными или белыми идеологиями превосходства", — говорится в докладе целевой группы Первого Военно-морского флота, опубликованном в среду.

В 141-страничном документе содержится призыв к пересмотру с целью "выявления активов, почитающих тех, кто связан с Конфедерацией, и выявления активов, названных в честь расистских, унизительных или культурно нечувствительных лиц, событий или языка."

"Эта инициатива — возможность почтить и назвать военно-морское достояние для Военно-морских героев всех классов, рас, полов и происхождения."

Переименование, как предполагают американские СМИ, скорее всего, затронет управляемый ракетный крейсер "Чанселлорсвилл", который получил свое название в честь битвы гражданской войны 1863 года, выигранной Конфедерацией.

Также в очереди на смену названия стоит авианосец John C. Stennis, названный в честь бывшего сенатора, который проводил кампанию против расового равенства.

"Послужной список Стенниса, отстаивающего превосходство белых, очень велик", — утверждал в прошлом году отставной лейтенант-коммандер Рубен Кит Грин, когда он обосновывал необходимость переименования корабля.

В общей сложности в новом докладе содержится около 56 рекомендаций начальнику Военно-морских операций Адмиралу Майку Гилдею, который призвал создать оперативную группу после смерти Джорджа Флойда, чернокожего американца, который умер в мае 2020 года после того, как полицейский из Миннеаполиса несколько минут стоял на коленях у его шеи, арестовывая его.

Другие рекомендации доклада включают в себя:

обучение с неявной предвзятостью в масштабах всей службы,

улучшение охвата "недопредставленных общин, которые обращаются к меньшинствам поколения Z",

использование искусственного интеллекта (ИИ) для минимизации предвзятости при наборе персонала,

рекомендации по изменению формулировки стандартов груминга, которые могут привести к восприятию расовой предвзятости.

К слову, аналогичный шаг был предпринят Пентагоном на прошлой неделе, когда было объявлено об изменении требований к внешнему виду военнослужащих "во имя равенства, инклюзивности и разнообразия".