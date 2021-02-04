Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Сирийская ПВО ответила на "израильскую агрессию"
TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"
Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России
Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Премьер Чехии: Неважно, что вакцина русская, лишь бы качественная

В США переименуют военные корабли, которые имеют "расистские" названия

Мир

Военно-морской флот США должен переименовать военные корабли и другие активы, которые имеют расистские коннотации, в рамках модернизации для поощрения разнообразия.

В США переименуют военные корабли, которые имеют "расистские" названия

Такую рекомендацию дала командованию целевая группа, формирующая политику ВМ США.

"Некоторые названия кораблей Военно-морского флота были выделены Конгрессом и средствами массовой информации для связи с Конфедеративными или белыми идеологиями превосходства", — говорится в докладе целевой группы Первого Военно-морского флота, опубликованном в среду.

В 141-страничном документе содержится призыв к пересмотру с целью "выявления активов, почитающих тех, кто связан с Конфедерацией, и выявления активов, названных в честь расистских, унизительных или культурно нечувствительных лиц, событий или языка."

"Эта инициатива — возможность почтить и назвать военно-морское достояние для Военно-морских героев всех классов, рас, полов и происхождения."

Переименование, как предполагают американские СМИ, скорее всего, затронет управляемый ракетный крейсер "Чанселлорсвилл", который получил свое название в честь битвы гражданской войны 1863 года, выигранной Конфедерацией.

Также в очереди на смену названия стоит авианосец John C. Stennis, названный в честь бывшего сенатора, который проводил кампанию против расового равенства.

"Послужной список Стенниса, отстаивающего превосходство белых, очень велик", — утверждал в прошлом году отставной лейтенант-коммандер Рубен Кит Грин, когда он обосновывал необходимость переименования корабля.

В общей сложности в новом докладе содержится около 56 рекомендаций начальнику Военно-морских операций Адмиралу Майку Гилдею, который призвал создать оперативную группу после смерти Джорджа Флойда, чернокожего американца, который умер в мае 2020 года после того, как полицейский из Миннеаполиса несколько минут стоял на коленях у его шеи, арестовывая его.

Другие рекомендации доклада включают в себя:

  • обучение с неявной предвзятостью в масштабах всей службы,
  • улучшение охвата "недопредставленных общин, которые обращаются к меньшинствам поколения Z",
  • использование искусственного интеллекта (ИИ) для минимизации предвзятости при наборе персонала,
  • рекомендации по изменению формулировки стандартов груминга, которые могут привести к восприятию расовой предвзятости.

К слову, аналогичный шаг был предпринят Пентагоном на прошлой неделе, когда было объявлено об изменении требований к внешнему виду военнослужащих "во имя равенства, инклюзивности и разнообразия".

Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Разработан растительный препарат, который убивает все вирусы
После смерти ребёнка в "прямом эфире" TikTok блокирует детей в Италии
Сирийская ПВО ответила на "израильскую агрессию"
TikTok вводит меры цензуры, чтобы блокировать "дезинформацию"
Советская пятилетка как способ восстановить ВВП России
Неожиданно: самые популярные политики на Украине - Кличко и Лукашенко
США поддержали Зеленского: свобода слова оппозиции не касается
В США подготовили новые санкции против РФ из-за Навального
В Сирии установили памятник российскому лётчику Роману Филипову
В Петербурге арестовали 38 участников акции в поддержку Навального
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Светлана Таскаева Между орланом и драконом: какая роль уготована России Светлана Таскаева Павел Новиков Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться Павел Новиков Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Россия может вернуть на службу "ядерного призрака"
Военные новости
Россия может вернуть на службу "ядерного призрака"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников