В США заявили о "реальной возможности" ядерной войны с РФ и КНР

Новыми прогнозами поделился глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По мнению военного, существует риск ядерного конфликта Америки как с Китаем, так и с Россией.

Эксперт представил свою точку зрения в рамках статьи в специальном издании, выпускаемом Военно-морским институтом США. Ричард уверен, что на текущий момент ситуация поменялась кардинально: подобных рисков ядерной войны не возникало со времён СССР.

"Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству", — пишет адмирал.

Россия и Китай, по его мнению, проводят сегодня агрессивную и не укладывающуюся в рамки международного права политику. Методы, которые они применяют, заставляют вспомнить холодную войну.