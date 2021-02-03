В Пентагоне началась чистка рядов - уволены сотни консультантов

Министр обороны США Ллойд Остин уволил сотни членов 42 консультативных советов Пентагона.

Это, как отмечают СМИ, стало завершающим аккордом "агрессивной попытки вытеснить назначенцев Трампа", начатой в последние дни его президентства.

"Остин приказал провести далеко идущую ревизию консультативных советов, приостановив их деятельность и уволив всех их членов, число которых исчисляется сотнями, — пишет Wall Street Journal. — Министр обороны сказал, что обзор, который должен быть завершен к июню, позволит вновь сосредоточить усилия комитетов на том, чтобы "привести их в соответствие с нашими самыми неотложными стратегическими приоритетами и Стратегией национальной обороны."

Окончание "чистки рядов" запланировано в срок до 16 февраля.

Ни один член комитета или подкомитета не будет выполнять никакой работы до тех пор, пока он не будет должным образом назначен, если только он не имеет активного назначения.

Советники Пентагона предлагают экспертные знания в ряде областей, включая деловую практику, политику и кадровые вопросы. Многие работают на добровольных началах, то есть без зарплат и гонораров.