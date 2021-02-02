Вызов не бросали, в выборы не вмешивались: Китай ответил США

Несмотря на то что в США активно и многословно обвиняют во многих своих проблемах Китай, тот никогда не стремился "делить сферу влияния" со Штатами. Более того, Китай даже не бросал Штатам вызов и не продвигал свою модель развития.

Ответить на критику Штатов и напомнить о том, как Китай ведёт себя на мировой арене, решил глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. По мнению Цзечи, огромная часть обвинений США беспочвенна.

"Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединённых Штатов, в том числе в выборы США, никогда не продвигал во внешний мир свою модель развития, не участвовал в идеологической конфронтации, никогда не стремился бросить вызов или занять положение США, никогда не намеревался делить сферу влияния", — рассказал эксперт в ходе онлайн-собрания с представителями Национального комитета американо-китайских отношений.

Штаты же, отметил Цзечи, активно лезут во внутренние дела Китая, например, проводят "работы" по вопросам Гонконга и Тибета. Эксперт напомнил американцам: нужно уважать ценности друг друга, не вмешиваться во внутренние дела.

Понятно, что по "некоторым вопросам" могут быть расхождения мнений, но всё-таки две страны очень различаются даже с точки зрения культуры и истории, что уж говорить о политике.