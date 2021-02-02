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Россия наращивает поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири"

Экономика » Сырье » Газ

"Газпром" в январе закачал в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем первоначально планировал, увеличив ежедневные поставки на целых 2,5%.

Россия наращивает поставки природного газа в Китай по "Силе Сибири"

"Экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" продолжает расти. Поставки регулярно превышают ежедневные контрактные обязательства" Газпрома, — говорится в сообщении компании. — Объем поставок газа в прошлом месяце был в 2,9 раза выше, чем в январе 2020 года".

Трансграничный газопровод протяженностью 3000 км начал официальные поставки российского природного газа в Китай в 2019 году. Мощность так называемого восточного маршрута составляет 61 миллиард кубометров газа в год, в том числе 38 миллиардов кубометров на экспорт.

Соглашение о поставках газа по трубопроводу "Сила Сибири" было достигнуто в 2014 году, когда российский энергетический гигант "Газпром" и "Китайская национальная нефтяная корпорация" (CNPC) подписали 30-летний контракт. Это крупнейшее в истории соглашение "Газпрома" и первый трубопровод природного газа между Россией и Китаем.

Россия намерена и дальше наращивать поставки трубопроводного газа в Китай

За первые восемь месяцев 2020 года "Газпром" экспортировал по этому маршруту около 2,3 миллиарда кубометров газа. Он планирует увеличить экспорт еще на шесть миллиардов кубометров.

Россия собирается и дальше наращивать поставки трубопроводного газа в Китай, в том числе по проекту "Сила Сибири-2". Последний газопровод вступил в проектную стадию в прошлом году и после завершения строительства будет способен поставлять до 50 миллиардов кубометров газа.

"Газпром" намерен стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, на долю которого к 2035 году придется более 25% импорта газа.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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