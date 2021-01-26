За прошедшие полтора года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского опустился до 20%. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии после проведённого опроса.

"Если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года и в них принимали участие указанные в таблице кандидаты, относительно больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский — 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте — Пётр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором", — сказано в сообщении института.