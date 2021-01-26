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Минюст США проверяет сотрудников на лояльность Байдену

Мир

Министерство юстиции США начало расследование на предмет того, пытался ли кто-то из нынешних или бывших чиновников помочь отменить победу президента Джо Байдена на выборах.

Минюст США проверяет сотрудников на лояльность Байдену

Таким образом планируется провести "чистку рядов" новой администрации, убрав всех, кто не лоялен новому режиму.

Расследование, объявленное генеральным инспектором Майклом Горовицем в понедельник, будет ограничено нынешними или бывшими сотрудниками Министерства юстиции. Горовиц сказал, что он стремится "заверить общественность в том, что соответствующее агентство расследует эти обвинения."

Напомним, ранее экс-президент Дональд Трамп был обвинен в попытке заставить Министерство юстиции принять юридические меры, чтобы помочь отменить победу Байдена, основываясь на обвинениях в массовом мошенничестве на выборах, но любое его обращение за помощью было безуспешным.

Напротив, Минюст опубликовал заявление о том, что не было никаких доказательств широко распространенного мошенничества на выборах, и назвал усилия Трампа "нелепыми".

"Министерство юстиции, возглавляемое Уильямом Барром, заявило, что нет никаких широко распространенных доказательств мошенничества, -сказал Стефанопулос в воскресенье в интервью сенатору Рэнду Полу (штат Кентукки). — А ты не можешь просто сказать: "эти выборы не были украдены"?"

Повод для проверки

The New York Times сообщила в пятницу, что адвокат министерства юстиции Джеффри Кларк вступил в сговор с Трампом, чтобы свергнуть исполняющего обязанности генерального прокурора Джеффри Розена и попытаться заставить законодателей Джорджии отменить результаты выборов в штате. Как и постоянный поток других анти-трамповских статей газеты, эта история была основана на "комментариях официальных лиц", которые выступали на условиях анонимности.

Последний гвоздь

Расследование Минюста станет последним расследованием нового правительства во главе с Байденом в отношении предполагаемых нарушений со стороны администрации Трампа перед его вторым импичментом.

Автор: Ольга Лебедева
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