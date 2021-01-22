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Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заразились COVID-19

Мир » Северная Америка » США и Канада

Несколько сотен военнослужащих Национальной гвардии США, обеспечивавших безопасность во время инаугурации Джозефа Байдена, заразились коронавирусом.

Сотни охранявших Капитолий нацгвардейцев заразились COVID-19

Сенатский комитет ведёт расследование сложившейся ситуации. Особое внимание уделяется вопросу, соблюдались ли среди военнослужащих меры безопасности. Как сообщает издание Politico, проблема усугубилась после того, как тысячи нацгвардейцев были выселены из здания Капитолия после окончания мероприятий, связанных с инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена. При этом пять тысяч военнослужащих поместили в близлежащий подземный гараж, где на всех имеется лишь одна туалетная комната с двумя кабинками. Это, по мнению сенаторов, создало особый риск заражения коронавирусом.

Руководство Национальной гвардии США не раскрывает точное число военнослужащих, сдавших положительный тест на COVID-19. Большинство заразившихся коронавирусом нацгвардейцев переносят заболевание бессимптомно. Заболевшие проходят карантин в близлежащих отелях.

Узнав о проблеме, сенаторы возмутились "неблагодарностью", проявленной по отношению к военнослужащим. Предполагается, что часть войск Национальной гвардии останется в Вашингтоне до конца марта на случай возможных беспорядков. Сейчас законодатели находятся в контакте с должностными лицами гвардии по поводу обеспечения безопасной обстановки для войск, дислоцированных в Капитолии.

Автор: Людмила Черткова
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