Привет из 40-х: Латвия сделала Украине раритетный подарок

Приятный подарок получили от представителей Латвии представители Украины. Рига решила блеснуть дипломатией и передала украинской стороне семь внедорожников.

Как пишут украинские СМИ, речь идёт о машинах Land Rover Defender (1948 год). Данные подтверждает сводка от Минобороны Латвии: в ведомстве дополнили, что данный жест — своего рода одобрение пути, по которому Украина устремилась "в объятья Европы".

"…акт выразил поддержку Ригой движения Украины к интеграции в европейское общество", — уточняют чиновники.

В честь события организовали совместный акт приёма-передачи, в котором поучаствовали министр обороны Латвии Артис Пабрикс и посол Украины Александр Мищенко.

Уточняется, что машины передадут в ВСУ, где найдут им достойное применение в качестве медицинских экипажей. Техническое состояние машин пока не уточняется.