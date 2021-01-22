Министерство образования Украины по решению суда должно будет пересмотреть содержание школьных учебников истории и исключить из них материалы, представляющие героями участников Майдана и массовых беспорядков, которые там происходили.
С иском в суд обратился юрист Андрей Портнов, который уверен:
в учебниках для 5-11 классов "содержатся признаки искажения информации и событий, имевших место в период 2013-2014 годов, манипулирование фактами и оценками событий этого периода".
По словам Портнова, изначально он обращался в Минобр с просьбой "устранить неправомерные данные из учебников", но "понимания не встретил".
В министерстве образования юристу ответили, что все учебники анализировались учеными и информация в них "абсолютно достоверная". После этого Портнов и подал иск.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.