Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев

Читатели газеты Daily Mail не смогли представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент РФ Владимир Путин.

Британская газета Daily Mail опубликовала кадры крещенского купания российского лидера. В православный праздник Богоявления Владимир Путин трижды окунулся в иордань с ледяной водой. Отмечается, что температура воздуха в Подмосковье 19 января была -17 °C.

Издание указало, что это видео опровергает слухи о проблемах со здоровьем российского президента, которые ранее распространял его критик Валерий Соловей.

"68-летний российский президент выглядел подтянутым и здоровым в обтягивающих синих плавках, когда он нырял в бассейн, неоднократно крестясь, на кадрах, опубликованных сегодня. Он принимал участие в ежегодном ритуале, проводимом миллионами россиян", — отметил автор статьи.

У британских читателей это видео вызвало настоящее потрясение. Волей-неволей они сравнили Владимира Путина с Борисом Джонсоном и признали, что британского премьера "ничто не заставит сделать это".

"Настоящий мужчина и лидер, в отличие от неуклюжего шута, с которым мы имеем дело", "Большинство людей, смеющихся над ним, вероятно, не смогли бы сделать это сами. Слабые всегда ненавидят сильных", — написали читатели в комментариях к статье.

Некоторые обратили внимание на цвет плавок Владимира Путина и решили, что президент России таким образом троллит блогера Алексея Навального, арестованного 17 января за несоблюдение требований для осуждённого на условный срок.

А один читатель написал просто: "Crazy Russian (Сумасшедший русский)".