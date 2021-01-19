Возвращение Светланы Тихановской в Белоруссию устроить можно, но для этого понадобится помощь экспертов ОБСЕ.
Рассказывая о вариантах возвращения в Белоруссию, Тихановская напомнила, что является фигурантом уголовных дел, в том числе по обвинению в "желании захватить власть". На текущий момент её внесли в списки межгосударственного розыска в России и Белоруссии.
Однако возможность вернуться хотелось бы найти — и для этого нужна помощь экспертов, в частности, из ОБСЕ.
"Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь.
Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения.
Нужна помощь международного сообщества и, прежде всего, ОБСЕ", — рассказал Тихановская, данные опубликованы на её сайте.
Кроме того, помощь в возвращении понадобится и другим "лидерам демократических сил", уверена Тихановская.
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