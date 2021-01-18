Министр иностранных дел Швеции, а также действующий глава ОБСЕ Анн Линде совершит рабочий визит на Украину 19-20 января.

Политик планирует посетить линию соприкосновения в Донбассе.

"Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчёркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году", — сообщили в украинском МИД.