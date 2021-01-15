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Немецкий политик жёстко ответил Польше на критику Германии по "СП-2"

Мир » Европа

Утверждения о том, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к чрезмерной зависимости Европы от российских поставок энергоносителей, беспочвенны.

Немецкий политик жёстко ответил Польше на критику Германии по "СП-2"

Так считает член социал-демократической партии Германии (СДПГ) Йохен Шульте.

В интервью немецкому каналу RT, он заявил, что те, кто утверждает, что нет необходимости в поставках газа через "Северный поток-2" в Европу и в то же время говорит, что проект может увеличить зависимость от поставок энергоносителей из России, непоследовательны:

"Эти два утверждения не согласуются друг с другом", — сказал Шульте.

Он отметил, что-либо такой проект не играет никакой роли в поставках газа в Европу, "поскольку нам этот газопровод не нужен", либо если такая необходимость возникнет, "он не сможет создать зависимость от России".

"Поэтому те, кто обвиняет Москву в монополизации европейского энергетического рынка, должны, наконец, решить, какую позицию они действительно занимают, — сказал немецкий политик. — Мы здесь, в федеративном государстве, придерживаемся точки зрения, что в ближайшие годы у нас будет потребность в газе, причем не только в газе из России, но и, например, из Норвегии или Нидерландов".

По его словам, "СП-2" является частью надежной системы газоснабжения Европы на ближайшие годы.

"Хотя целью нашего федеративного государства, безусловно, является в конечном счете самодостаточное энергоснабжение, в большей степени с помощью возобновляемых источников энергии. Но это долгий путь, и он не может быть сделан за короткое время", — сказал Шульте, член Государственного парламента земли Мекленбург-Западная Померания.

Говоря о фонде, связанном с "Северным потоком-2", который был одобрен парламентом в этом месяце, политик отметил, что он не был разработан с целью завершения строительства газопровода:

"Это единственная цель института, а именно поддержка мер по охране климата и окружающей среды не только в Мекленбурге-Передней Померании, но и на всем побережье Балтийского моря, на территориях стран, имеющих выход к Балтийскому морю", — сказал он.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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