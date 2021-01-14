Польское правительство раскритиковало Германию за "Северный поток-2"

Германия, пытаясь любой ценой помочь России достроить "Северный поток-2", наносит удар по всем странам Центральной и Восточной Европы, которым газопровод явно навредит.

Так считает Матчей Малецкий, замминистра госактивов Польши.

"Германия своим желанием достроить газопровод СП-2 нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка обойти американские санкции в данном случае — удар по энергетической безопасности всей Европы. Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического влияния на другие государства. И Германия прямо сейчас, помогая ей, выступает против стран-союзниц", — цитирует его слова издание RADIO MARYJA.

В своей обличительной речи польский политик имел ввиду решение парламента германского региона Мекленбург — Передняя Померания. Её власти намерены задействовать в завершении германо-российского проекта Фонд защиты климата.