Германия, пытаясь любой ценой помочь России достроить "Северный поток-2", наносит удар по всем странам Центральной и Восточной Европы, которым газопровод явно навредит.
Так считает Матчей Малецкий, замминистра госактивов Польши.
"Германия своим желанием достроить газопровод СП-2 нарушает энергетическую солидарность Европы. Попытка обойти американские санкции в данном случае — удар по энергетической безопасности всей Европы. Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического влияния на другие государства. И Германия прямо сейчас, помогая ей, выступает против стран-союзниц", — цитирует его слова издание RADIO MARYJA.
В своей обличительной речи польский политик имел ввиду решение парламента германского региона Мекленбург — Передняя Померания. Её власти намерены задействовать в завершении германо-российского проекта Фонд защиты климата.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.