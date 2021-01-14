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Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу

Байден прокомментировал второй импичмент Трампу

Мир

Избранный президент США Джо Байден опубликовал заявление, в котором высказался об импичменте уходящему президенту Дональду Трампу, который был одобрен 13 января в Палате представителей США.

По словам Байдена, США на прошлой неделе подверглись "беспрецедентному нападению на демократию страны" и нападение на Капитолий в Вашингтоне "не было похоже на то, что мы видели за 244-летнюю историю нашей страны".

Напомним, как ранее рассказывала "Правда.Ру", Палата представителей США проголосовала за статью об импичменте президента Дональда Трампа за "подстрекательство к восстанию" и за его роль в беспорядках 6 января, когда его сторонники штурмовали Капитолий.

Инициативу поддержали 232 члена палаты, против проголосовали 197.

Автор: Ольга Алексеева
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