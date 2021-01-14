Палата представителей США проголосовала за импичмент

Утверждая, что Трамп спровоцировал "вооруженное восстание" против США, Палата представителей, большинство в которой составляют демократы, снова проголосовала за импичмент действующему президенту.

Но поскольку срок его полномочий истекает через неделю, неясно, когда начнется судебный процесс.

После нескольких часов дебатов в среду Палата представителей проголосовала за формальный импичмент президента в связи с беспорядками 6 января в Капитолии США, когда группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса и прервала совместное заседание, чтобы подтвердить демократа Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года в США.

На данный момент неясно, соберется ли Сенат в срочном порядке для проведения судебного разбирательства. Сообщения в основных американских СМИ противоречивы, а некоторые издания со ссылкой на анонимные источники утверждают, что лидер сенатского большинства Митч Макконнелл был готов сделать это и помочь демократам избавиться от Трампа.

Однако пресс-секретарь Макконнелла заявил, что он "не согласится" сделать это до 19 января, и начнётся судебное разбирательство в период президентства Байдена.

Напомним, что лидер большинства в Палате представителей Джеймс Клайберн сказал CNN в воскресенье, что демократы могут даже дать Байдену сто дней, чтобы "снять его повестку дня и запустить", прежде чем они отправят статьи в Сенат.

Задержки и расчеты расходятся с риторикой, исходящей от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее «группы по импичменту», которые называли Трампа опасностью для страны и призывали к его немедленному отстранению.

Демократы даже утверждали, что Трампу и всем, кто его поддерживает, следует запретить занимать какие-либо должности в соответствии с 14-й поправкой, принятой после Гражданской войны, чтобы наказать лидеров Конфедерации.