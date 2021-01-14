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Палата представителей США проголосовала за импичмент

Мир

Утверждая, что Трамп спровоцировал "вооруженное восстание" против США, Палата представителей, большинство в которой составляют демократы, снова проголосовала за импичмент действующему президенту.

Палата представителей США проголосовала за импичмент

Но поскольку срок его полномочий истекает через неделю, неясно, когда начнется судебный процесс.

После нескольких часов дебатов в среду Палата представителей проголосовала за формальный импичмент президента в связи с беспорядками 6 января в Капитолии США, когда группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса и прервала совместное заседание, чтобы подтвердить демократа Джо Байдена победителем президентских выборов 2020 года в США.

На данный момент неясно, соберется ли Сенат в срочном порядке для проведения судебного разбирательства. Сообщения в основных американских СМИ противоречивы, а некоторые издания со ссылкой на анонимные источники утверждают, что лидер сенатского большинства Митч Макконнелл был готов сделать это и помочь демократам избавиться от Трампа.

Однако пресс-секретарь Макконнелла заявил, что он "не согласится" сделать это до 19 января, и начнётся судебное разбирательство в период президентства Байдена.

Напомним, что лидер большинства в Палате представителей Джеймс Клайберн сказал CNN в воскресенье, что демократы могут даже дать Байдену сто дней, чтобы "снять его повестку дня и запустить", прежде чем они отправят статьи в Сенат.

Задержки и расчеты расходятся с риторикой, исходящей от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и ее «группы по импичменту», которые называли Трампа опасностью для страны и призывали к его немедленному отстранению.

Демократы даже утверждали, что Трампу и всем, кто его поддерживает, следует запретить занимать какие-либо должности в соответствии с 14-й поправкой, принятой после Гражданской войны, чтобы наказать лидеров Конфедерации.

" Мы знаем, что сталкиваемся с врагами Конституции, - сказала Пелоси. - Мы знаем, что пережили восстание, которое нарушило неприкосновенность народной воли - попытку отменить должным образом записанную волю американского народа. И мы знаем, что президент Соединенных Штатов спровоцировал это восстание, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти."

Автор: Ольга Лебедева
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