"Наша власть не хочет": на Украине собирают подписи за "Спутник V"

Новая инициатива партии "Оппозиционная платформа — За жизнь": сбор подписей за признание законности российской вакцины от коронавируса на Украине. Как сообщают депутаты блока, "власть этого делать не хочет".

О ситуации со сбором подписей и вакцинами в эфире канала "112 Украина" поведал руководитель молодежного крыла партии Артём Марчевский. По его словам, власти выбрали сомнительную вакцину из Китая, фактически похоронив все усилия, достигнутые ранее в рамках работы по поставкам вакцины из России.

"Виктор Медведчук уже договорился обо всём. То есть сугубо бюрократическая история. Но наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 92%, а по некоторым исследованиям — и 96%", — рассказал Марчевский.

Пока, уточнил он, подписи будут собирать в Покровске, Доброполье и Мирнограде. По итогам сбора составят документ и отправят на рассмотрение в правительство и лично Владимиру Зеленскому.