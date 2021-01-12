Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он выступает против использования на территории страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Примечательно, что чиновник является противником российского препарата, несмотря на его доказанную эффективность.