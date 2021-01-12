Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он выступает против использования на территории страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Примечательно, что чиновник является противником российского препарата, несмотря на его доказанную эффективность.
"Как член правительства, я бы выступал против такого решения, потому что Россия не беспокоится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины", — отметил Кулеба.
"Народный мэр" Якутска Сардана Авксентьева подала в отставку, проработав на посту менее трёх лет. Слухи о том, что она подаст в отставку, были ещё в ноябре.