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Тихановская попросила главу МИД Литвы "провести ребрендинг" Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила официальное коммюнике главе МИД Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с просьбой "вмешаться и изменить отношение Европы к ее стране".

Тихановская попросила главу МИД Литвы "провести ребрендинг" Белоруссии

По мнению бывшей домохозяйки, первое, что нужно сделать — провести ребрендинг — "изменить название страны на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià".

В своем посте в Telegram-канале Тихановская процитировала отрывок из этого обращения:

"Это (изменение названия Белоруссии) могло бы стать знаком уважения Литвы к суверенитету Беларуси и поддержки языково-культурной идентичности белорусского народа. Нынешнее официальное название Baltarùsija, к сожалению, воспринимается как калька с русского названия Белоруссия, ведет к ошибочной ассоциации с государством Россией. Среди предложений, которые уже звучали в литовской экспертной среде, форма Belarusià нашим экспертам видится наиболее приемлемой".

По словам Тихановской, "в настоящее время 24 европейские страны обновили свою номенклатуру".

Как следует из опубликованного в ТГ-канале сообщения, вопрос переименования Белоруссии с литовскими политиками уже обсуждался ранее (к слову, об этом рассказывала и "Правда.Ру"), но для принятия решения не хватало только "официального обращения". Теперь оно есть.

Автор: Ольга Лебедева
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