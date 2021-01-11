Власти Литвы готовы рассмотреть вопрос о переименовании Белоруссии, поскольку название страны "ассоциирует её с Россией".
Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на встрече с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской.
"Если Белоруссия выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив название Грузии на Сакартвело", — отметил глава МИД Литвы.
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