Литва готова переименовать Белоруссию

Власти Литвы готовы рассмотреть вопрос о переименовании Белоруссии, поскольку название страны "ассоциирует её с Россией".

Об этом сообщил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на встрече с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской.