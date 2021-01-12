Польский профессор: блокировка Трампа - новый тип тоталитаризма

Продолжается обсуждение блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter. Напомним, страницу блокировали без права восстановления, стерев записи. Мнением о ситуации решил поделиться польский профессор и политолог Ежи Таргальский.

Для ведущих Polskie Radio 24 Таргальский рассказал: ситуация — не что иное, как сигнал о зарождении нового типа тоталитаризма. Проще говоря: у современных IT- и медиа-компаний настолько много рычагов влияния на информационное поле, в котором живут люди, что можно просто "выдворить" из него любого неугодного человека вне зависимости от его статуса.

"Причём они могут не только запретить кому-либо выступать, используя цензуру, но и напрямую агрессивно формировать общественное мнение", — уверен Таргальский.

Также профессор добавил, что подобные случаи были и раньше, просто не в таком колоссальном масштабе.