Facebook "зачистит" посты сторонников Трампа

Вслед за Twitter решительные меры по борьбе со сторонниками Трампа анонсировали в Facebook. По данным сайта компании, в скором времени с платформы будут удаляться некоторые сообщения.

Под "молот модерации" попадут все посты, в которых будут призывы к "остановке воровства" (stop the steal). Данная фраза популярна среди тех сторонников Трампа, которые всё ещё верят в фальсификацию выборов.

Данный шаг в Facebook объяснили необходимостью избежать проблем на церемонии инаугурации Джо Байдена. Известно, что модерация и "затирание" сообщений станут лишь частью некоего "пакета мер", которые в Facebook предпримут для стабилизации обстановки.

Как пишут журналисты The Washington Post, схожие меры будут предприняты модераторами Instagram (сетью владеет также Facebook).

Сторонники Трампа между тем массово "мигрируют" в Telegram, поскольку ранее популярный у них сервис Parler столкнулся с техническими сбоями.