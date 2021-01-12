"Начало новых отношений": президент Молдавии на Украине впервые с 2015

12 января прошла торжественная встреча президентов Украины и Молдавии. Владимир Зеленский и Майя Санду планируют продуктивные и плотные переговоры по вопросам сотрудничества двух стран.

Встречу показывали в прямом эфире Facebook-аккаунта "Офіс Президента України". После гимнов двух стран президенты совершили обход почётного караула, направившись затем на встречу в формате "один на один".

Известно, что после диалога планируется дополнительный раунд переговоров уже в расширенном составе, который должен закончиться подписанием ряда документов, передаёт tsn. ua.

К числу тем для бесед СМИ относят энергетику, новые инфраструктурные проекты, "европейские стремления" обеих стран и взаимную помощь.

Президент Украины отметил в Twitter, что визит коллеги для него важен, он очень ценит тот факт, что Санду "не боится называть Крым украинским".

"Поздравляю Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", — высказался Зеленский.

Напомним, ранее президенты двух стран встречались в 2015 году. Тогда это были Пётр Порошенко и Николай Тимофти.