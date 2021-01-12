Мэр Вашингтона Муриэл Баузер призвала жителей США в ближайшее время не посещать столицу.

Чиновница отметила, что из-за инаугурации Джо Байдена, которая назначена на 20 января, в городе будут усилены меры безопасности.

"Двадцатого января будет передача власти, мы будем сотрудничать между собой и с нашими партнерами в федеральном правительстве по обеспечению безопасности в столичном регионе.

В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате", — отметила Баузер.