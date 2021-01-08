Украина ввела локдаун, чтобы получить вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с членами совета безопасности и правительством рассказал о целях жёсткого карантина. Локдаун на Украине ввели с 8 по 24 января.

Зеленский уточнил, что локдаун будет не таким строгим, как в других странах. По словам президента Украины, жёсткие ограничения помогут сбить количество заражений COVID-19 и ускорить получение вакцины от коронавируса.

"Мы ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", — приводит strana. ua слова Зеленского.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась от российской вакцины и планирует получить китайскую. Первые образцы вакцины должны поступить в Киев в марте.