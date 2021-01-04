На Украине снова ждут "вторжения российской армии"

Пока "западные партнёры" заняты исключительно своими внутренними проблемами, на Украине ждут очередное "российское вторжение".

Кажется, на Украине только ленивый не высказался о каком-нибудь "очередном акте российской агрессии", которой Незалежная неумолимо противостоит, пока коллективный Запад отвлекается от её проблем на решение собственных задач. На сей раз "предсказамусом" выступила Служба внешней разведки Украины, заявив о якобы готовящемся вторжении российских войск в Херсонскую область.

"ВС РФ могут под надуманным предлогом совершить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала для решения вопроса водообеспечения временно оккупированного Крыма", — сообщается на сайте СВР Украины.

При этом отмечается, что "концентрация внимания США исключительно на своих внутренних проблемах существенно повышает готовность Москвы в очередной раз пересечь "красную линию". На этом основании украинские разведчики прогнозируют "масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий".