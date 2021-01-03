Нынешний американский лидер Дональд Трамп ещё может сохранить за собой место в Белом доме.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Трамп может ввести в стране режим ЧС.

"США устали от шпиономании, лизоблюдства и коррупции. Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат", — отметил политик.