Сделка между Британией и ЕС вступает в законную силу в новогоднюю ночь

Торговая сделка между Великобританией и ЕС после Brexit вступает в законную силу сегодня в 23:00 по Гринвичу (07:00 1 января МСК).

Парламент подавляющим большинством голосов поддержал соглашение после того, как стороны достигли соглашения в канун Рождества.

Это выводит Великобританию из единого рынка ЕС и Таможенного союза, но прекращает возможность введения тарифов на товары.

Премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил парламентариев и сказал:

"Судьба этой великой страны теперь твердо находится в наших руках".

Напомним, Brexit произошел 31 января, но Великобритания продолжала следовать торговым правилам Брюсселя до сих пор.

И вот, наконец, появилась определённость в плане того, как именно будут выстраиваться новые деловые отношения и отношения в области безопасности. Это означает, что Великобритания и ЕС могут продолжать торговать без дополнительных налогов на товары.

В интервью "Би-би-си" премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сделка позволит Великобритании "идти своим собственным путем, но также иметь свободную торговлю" с ЕС.