Торговая сделка между Великобританией и ЕС после Brexit вступает в законную силу сегодня в 23:00 по Гринвичу (07:00 1 января МСК).
Парламент подавляющим большинством голосов поддержал соглашение после того, как стороны достигли соглашения в канун Рождества.
Это выводит Великобританию из единого рынка ЕС и Таможенного союза, но прекращает возможность введения тарифов на товары.
Премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил парламентариев и сказал:
"Судьба этой великой страны теперь твердо находится в наших руках".
Напомним, Brexit произошел 31 января, но Великобритания продолжала следовать торговым правилам Брюсселя до сих пор.
И вот, наконец, появилась определённость в плане того, как именно будут выстраиваться новые деловые отношения и отношения в области безопасности. Это означает, что Великобритания и ЕС могут продолжать торговать без дополнительных налогов на товары.
В интервью "Би-би-си" премьер-министр Борис Джонсон заявил, что сделка позволит Великобритании "идти своим собственным путем, но также иметь свободную торговлю" с ЕС.
Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".