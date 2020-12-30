В Индии протестующие фермеры крушат сотовые вышки

Более 1600 телефонных вышек были разрушены вандалами в штате Пенжаб, сельскохозяйственном центре Индии, где фермеры развернули ожесточенную кампанию против правительственных реформ.

Об этом сообщил официальный Дели. По словам чиновников, в башнях были перерезаны источники питания и волоконные кабели, а у некоторых были украдены генераторы.

На акцию, которая длится уже больше месяца, вышли десятки тысяч фермеров, которые устраивают протесты на дорогах, ведущих в столицу страны. Требование одно: отменить новые законы о реформе рынка.

Активисты говорят, что реформы приведут к захвату сельскохозяйственного бизнеса индийских конгломератов и призывают к бойкоту телекоммуникационных компаний.

Правительство, со своей стороны, говорит, что изменения, которые позволяют фермерам продавать свою продукцию на свободных рынках, необходимы для модернизации сельского сектора — основы индийской экономики, и повышения доходов фермеров.

Фермеры, получившие огромные государственные субсидии, потребовали отменить законы и гарантировать минимальные цены на основные продукты.