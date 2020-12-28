Проголосовав за Виталия Кличко на выборах мэра Киева, жители столицы выбрали всё "нерабочее и уродское".

С таким мнением выступил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Киев — это один из немногих профицитных бюджетов. У Киева бюджет почти 60 миллиардов гривен, которых хватает и на дороги, и на мосты, и на метро, и на вертолетные площадки. Его хватало бы на все, если бы его не разворовывали. А его банально разворовывают… Собственно, все нерабочее и уродское — это все, за что проголосовали киевляне, когда выбирали Кличко на следующие пять лет", — отметил парламентарий.