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Турецкие власти будут строже следить за общественниками

Мир

Парламент Турции одобрил закон, который увеличит правительственный мониторинг групп гражданского общества, занимающихся сбором средств на различные — в том числе и благотворительные — цели.

Турецкие власти будут строже следить за общественниками

Правозащитники назвали это "ударом по свободе общественных объединений".

Недавно введенные статьи об ассоциациях и фондах, включенные в законопроект "О предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения", позволяют проводить ежегодные проверки неправительственных организаций в рамках борьбы с финансированием терроризма.

Закон также позволяет Министерству внутренних дел заменять членов ассоциаций, если они находятся под следствием по обвинению в терроризме, и приостанавливать их деятельность по решению суда. Он также позволяет судам блокировать доступ к онлайн-кампаниям по сбору пожертвований.

Антитеррористические законы Турции носят широкий характер и уже привели к тюремному заключению политиков, журналистов, активистов гражданского общества и тысяч других лиц.

Почти 680 групп гражданского общества подписали декларацию против законопроекта, заявив, что он ограничит их способность собирать средства и организовываться, подвергая их давлению со стороны МВД. Они заявили, что этот закон нарушает Конституцию Турции, которая гарантирует свободу ассоциации.

"Турецкие прокуроры регулярно открывают террористические расследования в отношении людей, мирно осуществляющих права на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций", — говорится в заявлении Human Rights Watch.

Правозащитная группа предупредила, что закон "расширит возможности Министерства внутренних дел по ограничению деятельности любых организаций и их членов."

  • Этот закон будет также применяться к международным группам гражданского общества, действующим в Турции.
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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