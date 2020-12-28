Глава ВОЗ: мы должны запомнить урок и готовиться к новым пандемиям

Пандемия, вызванная коронавирусом, не будет последней, и попытки улучшить здоровье человека "обречены на провал", если мы не будем бороться с изменением климата и защищать животных.

Так считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как он заявил в видеообращении, распространённом по случаю Первого Международного дня готовности к эпидемии (подробнее о новом празднике — здесь):

"пришло время извлечь уроки из пандемии COVID-19. Слишком долго мир работал в цикле паники и небрежности. Мы бросаем деньги на одну эпидемию, и когда она заканчивается, мы забываем о ней и ничего не делаем, чтобы предотвратить следующую. Это опасно близорукий механизм: тратить деньги, не считая, когда идёт вспышка заболевания, но ничего не делать, чтобы подготовиться к следующей напасти".

Глава ВОЗ напомнил, что первый годовой отчет Совета по мониторингу глобальной готовности в сентябре 2019 года о готовности планеты к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, опубликованный за несколько месяцев до появления нового коронавируса, указывал, что планета ужасно плохо подготовлена к потенциально разрушительным пандемиям:

"История говорит нам, что это не будет последняя пандемия, и эпидемии — это реальность жизни. И вот эта пандемия выявила интимные связи между здоровьем людей, животных и планеты".

Гебрейесус считает, что благодаря инвестициям в общественное здравоохранение "мы можем сделать так, чтобы наши дети и их дети унаследовали более безопасный и устойчивый мир".