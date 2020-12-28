Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову
В России дети готовы материально помогать родителям. Но не могут
Детей эвакуировали из сахалинской школы после сообщения о минировании
Американское ноу-хау: чистить снег хорошо огнемётом
Житель Башкирии убил своих маленьких детей после ссоры с супругой
Какие ЧП с недвижимостью чаще всего происходят в зимние праздники
В Саудовской Аравии обнаружены четыре новых месторождения нефти и газа
В Москве девочка-подросток забеременела после изнасилования
В 2028 году Китай заменит США на первой строчке рейтинга экономик

Глава ВОЗ: мы должны запомнить урок и готовиться к новым пандемиям

Мир

Пандемия, вызванная коронавирусом, не будет последней, и попытки улучшить здоровье человека "обречены на провал", если мы не будем бороться с изменением климата и защищать животных.

Глава ВОЗ: мы должны запомнить урок и готовиться к новым пандемиям

Так считает глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Как он заявил в видеообращении, распространённом по случаю Первого Международного дня готовности к эпидемии (подробнее о новом празднике — здесь):

"пришло время извлечь уроки из пандемии COVID-19. Слишком долго мир работал в цикле паники и небрежности. Мы бросаем деньги на одну эпидемию, и когда она заканчивается, мы забываем о ней и ничего не делаем, чтобы предотвратить следующую. Это опасно близорукий механизм: тратить деньги, не считая, когда идёт вспышка заболевания, но ничего не делать, чтобы подготовиться к следующей напасти".

Глава ВОЗ напомнил, что первый годовой отчет Совета по мониторингу глобальной готовности в сентябре 2019 года о готовности планеты к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, опубликованный за несколько месяцев до появления нового коронавируса, указывал, что планета ужасно плохо подготовлена к потенциально разрушительным пандемиям:

"История говорит нам, что это не будет последняя пандемия, и эпидемии — это реальность жизни. И вот эта пандемия выявила интимные связи между здоровьем людей, животных и планеты".

Гебрейесус считает, что благодаря инвестициям в общественное здравоохранение "мы можем сделать так, чтобы наши дети и их дети унаследовали более безопасный и устойчивый мир".

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Глава ВОЗ: мы должны запомнить урок и готовиться к новым пандемиям
В Помпеях обнаружен 2000-летний киоск с "уличной едой"
Трамп не рискнул оставить правительство без денег и подписал закон
Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову
В России дети готовы материально помогать родителям. Но не могут
Трамп обещал вернуться в Вашингтон в день голосования в Конгрессе
На юго-западе Японии проснулся вулкан Отакэ
Детей эвакуировали из сахалинской школы после сообщения о минировании
Американское ноу-хау: чистить снег хорошо огнемётом
Житель Башкирии убил своих маленьких детей после ссоры с супругой
Популярное
Бывший СССР
Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.

Названа ошибка Зеленского, после которой Путин не хочет с ним говорить
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц скоро станет мамой
Российский шоу-бизнес
Алексей Панин заставляет дочку побираться на набережной в Испании
Общество
Россиянка "воскресла" и пришла за денежной выплатой в ПФР
Игорь Буккер Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды Игорь Буккер Кристина Важенина В деле историка Соколова ещё не поставлена точка Кристина Важенина Любовь Степушова Торговое соглашение по Brexit: Британия выиграла рынок, но может проиграть в услугах Любовь Степушова
Комментарии
Цымбалюк-Романовская подаст в суд на Татьяну Власову
Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Русская модель напугала преступника в США отечественным матом
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Мельница мифов: машинка Зингера
Между Путиным и Навальным: социологи о расколе общества
Астрономы гадают о происхождении Вифлеемской звезды
Украинским военным не понравилась "всеобщая мобилизация" Зеленского
Леонид Крутаков: Две шаги направо, две шаги налево...
Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом роз
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Леонид Крутаков: России надо вкладывать адресно, а не кормить коррупционеров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников