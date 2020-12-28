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Мусульманина избили единоверцы за участие в рождественской вечеринке

Мир » Европа

20-летний француз — мусульманин был избит за то, что присутствовал на рождественской вечеринке.

Мусульманина избили единоверцы за участие в рождественской вечеринке

Об инциденте, произошедшем в северо-восточном городе Бельфор, сообщили местные СМИ. 20-летний потерпевший-сын сотрудников правоохранительных органов.

Парень выложил в интернет фотографии с праздника, после чего на него посыпались угрозы от "единоверцев" — сторонников жёсткой линии ислама, которые считают, что "участие в празднествах другой религии совершенно недопустимо".

В комментариях к фото молодого человека называли "грязным сыном белых, сыном змеи, сыном полиции " и обещали "показать, каким должен быть настоящий араб".

Хотя тон разговора был далек от дружеского, молодой человек согласился встретиться с одним из хейтеров, чтобы уладить их разногласия.

Возмущенный хардлайнер пришёл с четырьмя другими мужчинами, которые избили 20-летнего парня и угрожали ему дальнейшим насилием, если он сообщит об инциденте в полицию. Несмотря на запугивание, молодой человек подал жалобу на нападавших, и его мать поклялась преследовать подозреваемых:

" Он попал в засаду, — цитируют ее слова местные СМИ. — Этот инцидент не должен остаться без последствий. Это сектантское и расистское поведение. Это неприемлемо в 21 веке. Каждый волен праздновать то, что хочет и как хочет".

На инцидент не отреагировали первые лица Франции.

Этот инцидент побудил высокопоставленных французских чиновников осудить Исламский "сепаратизм" и пообещать "продолжать борьбу с ним".

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин подтвердил, что нападение имело место, и было начато расследование. Дарманин осудил антиполицейские настроения подозреваемых и назвал неприемлемым исламистский "сепаратизм".

"В Бельфорте на молодого человека напали, потому что он праздновал Рождество и не был "хорошим арабом". "Отягчающее" обстоятельство: быть сыном полицейских", — написал министр в Twitter. — В нашей стране нет места сепаратизму, нет места расизму — откуда бы он ни исходил.

Автор: Ольга Лебедева
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