Президент Черногории попал в больницу с пневмонией

Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией и продолжает выполнять своих обязанности в стенах больницы.

В пресс-службе черногорского лидера сообщили, что он лёг в больницу по рекомендации врачей. Все тесты политика на коронавирус показали отрицательный результат.

Сейчас в Черногории наблюдается одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в Европе.