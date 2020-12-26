Президент Черногории Мило Джуканович госпитализирован с пневмонией и продолжает выполнять своих обязанности в стенах больницы.
В пресс-службе черногорского лидера сообщили, что он лёг в больницу по рекомендации врачей. Все тесты политика на коронавирус показали отрицательный результат.
Сейчас в Черногории наблюдается одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в Европе.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.