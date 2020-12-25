"Неприемлемо": в Японии недовольны учениями Южной Кореи

Очередные провокационные учения — на этот раз в исполнении Южной Кореи — снова поразили Токио. В японском правительстве сообщили: данные манёвры неприемлемы.

Кратко об учениях: военные и представители береговой охраны Южной Кореи четвёртого декабря провели манёвры у островов Такэсима (Токто), которые традиционно оспариваются Японией.

По мнению Токио, исторически у японцев больше прав на территории. После Второй мировой управление островами осуществляют из Сеула. Суммарно на островах группы Такэсима живут примерно 50 человек.