Очередные провокационные учения — на этот раз в исполнении Южной Кореи — снова поразили Токио. В японском правительстве сообщили: данные манёвры неприемлемы.
Кратко об учениях: военные и представители береговой охраны Южной Кореи четвёртого декабря провели манёвры у островов Такэсима (Токто), которые традиционно оспариваются Японией.
По мнению Токио, исторически у японцев больше прав на территории. После Второй мировой управление островами осуществляют из Сеула. Суммарно на островах группы Такэсима живут примерно 50 человек.
"Острова Такэсима являются исконной территорией Японии исторически, а также с точки зрения международного права.
Мы считаем подобные действия [учения] неприемлемыми, в связи с чем южнокорейской стороне был заявлен протест", — выступил с заявлением генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.