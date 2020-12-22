Жители Южной Кореи больше года игнорируют японские товары

Неожиданно длительным вышел бойкот японских товаров в Южной Корее: "мероприятие", начавшееся как временное в 2019 году, до сих пор находит поддержку.

Напомним о ситуации между Японией и Южной Кореей. В августе 2019 года стало известно, что в Японии решили исключить своего соседа из так называемых белых списков. Из-за исключения пострадал экспорт различных высокотехнологичных материалов, в частности, необходимых компонентов для полупроводниковой промышленности Южной Кореи.

Недовольные решением Токио корейцы устроили "забастовку": спрос на японские товары в стране начал проседать. И, как оказалось, не восстановился до сих пор: опрос Trend Monitor показывает, что 69,3% опрошенных жителей Южной Кореи всё ещё не хотят покупать товары из Японии.

Наибольшие потери понесли следующие японские бренды:

· Uniqlo (повседневная одежда, 75,7% опрошенных);

· Asahi (пиво и безалкогольные напитки, 71,1% опрошенных);

· Sapporo (также пиво и б/а напитки, 56,6%).

При этом 41,9% жителей Южной Кореи сообщили, что и дальше не будут покупать японские товары, а остановиться и снова что-нибудь купить желают всего 10%.