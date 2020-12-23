Сможет ли Северная Корея примириться с США

Сегодня, 23 декабря, в 13:00 ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким поделится со зрителями видеоканала "Правда. Ру" своим прогнозом о будущем взаимоотношений между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и новым президентом США Джо Байденом.

В западных СМИ демонизируют не только самого высшего руководителя КНДР, но и весь северокорейский режим. Сообщают, что жертвами властолюбия председателя Госсовета и Трудовой партии Кореи стали сотни высокопоставленных чиновников, включая начальника Генерального штаба Ли Ён Хо. Многие были понижены в должности, смещены, отправлены в отставку или на перевоспитание.

Возможно, готовность Ким Чен Ына пойти на переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу ядерного оружия вызвала сопротивление со стороны части военных и с оппозицией в аппарате безопасности.

Несмотря на проблемы: последствия пандемии коронавируса, статус режима, слабые места в экономике, состояние здоровья Ким Чен Ына, — КНДР стала лучше вооружённой, более экономически развитой и более сильным международным игроком, с тех пор как Ким принял власть от своего отца.

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