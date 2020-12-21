Путин подвёл итоги уходящего года

Президент России Владимир Путин провёл заседание коллегии Министерства обороны России, на котором рассказал, каким был уходящий год.

По словам главы государства, 2020 год был тяжёлым.

"Уходящий год для всех выдался тяжелым, сложным. Мир столкнулся, как известно, с эпидемией коронавирусной инфекции", — отметил Путин.

Также президент отметил, что ведомству предстоит проанализировать свою работу за прошедший период и сделать соответствующие выводы.