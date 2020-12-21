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Мир » Северная Америка » США и Канада

Как в 2020 году обстояли дела в государстве, от которого в современной политике и экономике зависит многое, и как это отражалось на ситуации в других странах мира?

Почему настойчиво делавший Америку снова великой Трамп проиграл Байдену и какой месседж эта победа посылает американскому обществу? С какими надеждами и планами встречают Соединенные Штаты 2021 год и сделает ли администрация Байдена в будущем году шаги навстречу России?

Итоги уходящего года для США в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" сегодня, 21 декабря, в 14:00 политолог Игорь Шатров подведет с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН, доктором экономических наук Владимиром Васильевым.

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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